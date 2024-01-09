Как быстро и безопасно избавиться от льда на лобовом стекле: пошаговая инструкция

Со снижением температуры зимой автомобилисты сталкиваются с неприятной проблемой – льдом на лобовом стекле. Очистка от него может отнять время, но существуют простые и эффективные методы, которые помогают быстро и безопасно избавиться от этого неприятного явления.

О них рассказало издание Newsauto. Эти советы помогут очистить лобовое стекло, не причиняя ему вреда.

Прогреть авто:

Самый простой и эффективный способ – прогреть автомобиль. Если есть автонагрев стекла, процесс займет всего несколько минут. В противном случае, можно использовать печь на режиме обдува, направляя поток воздуха на стекло. Для авто с климат-контролем вентилятор следует включить на максимальную мощность.

Специальные средства:

Специальные средства для борьбы с оледенением можно заливать в омыватель и распылитель. Также можно использовать спирт или антифриз, распыляя их на стекло.

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Подготовка заранее:

Если автомобиль остается на открытом воздухе, следует заранее подумать о проблеме оледенения. Для этого можно накрыть стекло старым покрывалом или брезентом.

Чего нельзя делать со стеклом:

Нельзя использовать скребок или щетку для снятия льда со лобового стекла, поскольку это может повредить его крепкий многослойный материал. Также избегайте использования уксуса, который может повредить краску автомобиля, кипятка или горячей воды, поскольку это может привести к трещинам на стекле из-за резкого перепада температуры.

Напомним, мы рассказали, как правильно мыть автомобиль зимой.

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