Как быстро избавиться от грибка на окнах: действенные способы

Плесень – это проблема, с которой можно столкнуться в любом жилом помещении, а особенно она распространена на пластиковых окнах. Однако существуют эффективные методы борьбы с этой неприятной проблемой.

Об этом сообщило издание Ua-vestnik. Для борьбы с грибком на окнах вы можете воспользоваться народными средствами, а именно:

Медный купорос

Садоводы уже давно используют медный купорос для борьбы с грибками и вредителями. Для использования против плесени разведите его в воде согласно инструкции. Нанесите полученный раствор на поверхность окон и подождите, пока он полностью высохнет. Затем протрите рамы влажной тряпкой.

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2. Столовый уксус

Уксус – действенное и безопасное средство для борьбы с плесенью. Просто обработайте загрязненные поверхности столовым уксусом (9%) и оставьте на час. Затем промойте теплой водой. Уксус не только уничтожит плесень, но и отбелит поверхность.

3. Перекись водорода

Раствор перекиси водорода 3% также может быть эффективным средством для борьбы с плесенью. Обработайте загрязненные поверхности этим раствором, оставьте его до высыхания и смойте водой. Преимуществом этого метода есть его экологичность и отсутствие неприятного запаха.

Напомним, что духовой шкаф, пожалуй, один из самых тяжелых бытовых чистящих приборов. Следы грязи, жира и остатки пищи скапливаются после каждого приготовления и забивают ее стенки. К счастью, есть простой способ удалить их без труда.

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