Как быстро избавиться от икоты: впечатляющий лайфхак
Икота – неприятное явление, которое может возникать внезапно и портить все планы. Обычно люди борются с ней с помощью глотков воды, задержки дыхания или наклонов.
Но есть еще один, необычный, но действенный способ – петь!
Ученые из Университета Майами утверждают, что во время пения икота не возникает.
"Мы никогда не слышали, чтобы кто-то икал или кашлял во время пения", - говорят исследователи.
Об этом пишет Радиотрек.
Как это работает?
Пение вынуждает нас сосредоточиться на дыхании, диафрагме и голосовых связях. Это, в свою очередь, изменяет привычный темп дыхания и переключает внимание, что может помочь избавиться от икоты.
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В следующий раз, когда вас постигнет икота, не спешите глотать воду или задерживать дыхание. Спойте любую песню, которая вам нравится, и икота должна отступить.
Важно:
- Пойте четко, внятно, используя диафрагму.
- Не пойте слишком громко, чтобы не навредить голосовым связям.
- Если икота не проходит в течение 5-10 минут, попробуйте другие методы.
Напомним, мы уже писали, как быстро перестать икать.
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