Как быстро избавиться от икоты: впечатляющий лайфхак

Икота – неприятное явление, которое может возникать внезапно и портить все планы. Обычно люди борются с ней с помощью глотков воды, задержки дыхания или наклонов.

Но есть еще один, необычный, но действенный способ – петь!

Ученые из Университета Майами утверждают, что во время пения икота не возникает.

"Мы никогда не слышали, чтобы кто-то икал или кашлял во время пения", - говорят исследователи.

Об этом пишет Радиотрек.

Как это работает?

Пение вынуждает нас сосредоточиться на дыхании, диафрагме и голосовых связях. Это, в свою очередь, изменяет привычный темп дыхания и переключает внимание, что может помочь избавиться от икоты.

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В следующий раз, когда вас постигнет икота, не спешите глотать воду или задерживать дыхание. Спойте любую песню, которая вам нравится, и икота должна отступить.

Важно:

Пойте четко, внятно, используя диафрагму.

Не пойте слишком громко, чтобы не навредить голосовым связям.

Если икота не проходит в течение 5-10 минут, попробуйте другие методы.

Напомним, мы уже писали, как быстро перестать икать.

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