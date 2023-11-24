Как быстро избавиться от конденсата на окнах: дешевый лайфхак

Поскольку температура продолжает падать, конденсат начинает становиться заметнее на окнах. Это вызывает такие проблемы, как черная плесень и проблемы с вентиляцией.

Однако простой метод, для которого нужна только соль и миска, может помочь избавиться от конденсата. Об этом сообщает Express.co.uk.

Соль нужно насыпать в миску и поставить на подоконник. Это поможет поглотить лишнюю влагу и конденсат на окнах.

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Теплый воздух, выдыхаемый людьми во время сна, повышает влажность. Когда окна закрыты, влажному воздуху некуда деваться, поэтому образуется конденсат.

Если даже немного открыть окна, теплый воздух выходит наружу, а не превращается в конденсат. Шторы прекрасно предотвращают сквозняк, но они также предотвращают нагрев оконного стекла от центрального отопления.

Если держать шторы открытыми ночью, температура стекла будет оставаться ближе к комнатной, поэтому не будет образовываться конденсат.

Напомним, что многие люди стремятся стирать одежду при низких температурах, чтобы сэкономить воду и электроэнергию. Однако эксперты предупреждают, что это может оказаться вредным для здоровья.

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