Как быстро избавиться от запаха жареной рыбы на кухне

Когда жаришь рыбу, особенно речную, ее запах распространяется не только по кухне, но и по всему дому. Иногда даже не помогает мощная вытяжка.

Однако избавиться от запаха рыбы довольно просто. Нужно просто знать некоторые уловки. Например, можно воспользоваться уксусом. Просто нагрейте 50 мл уксуса в литре воды в кастрюле и прокипятите в течение 5 минут. Пара с уксусным запахом поглотит неприятный запах жареной рыбы.

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Можно использовать лимон и гвоздику. Просто налейте в кастрюлю немного воды, добавьте выжатый лимон и 3 гвоздики, прокипятите 4-6 минут. Так же может помочь розмарин – положите веточку розмарина в кастрюлю с водой и вскипятите.

Как предотвратить запах рыбы во время жарки

Когда вы только начнете жарить рыбу на сковороде, добавьте в масло веточку петрушки или кориандр.

Можно воспользоваться и сырым картофелем. Помойте картофелину и нарежьте кружочками. Перед жаркой рыбы несколько кусочков картофеля положите в растительное масло на сковородку. Жарьте рыбу вместе с кусочками картофеля и она будет впитывать неприятные ароматы.

Напомним, ранее мы писали о том, как избавиться от характерного запаха во время приготовления рыбных блюд.

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