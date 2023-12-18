Как быстро очистить ковер в домашних условиях: хозяйки поделились действенным лайфхаком
Ковры в доме создают домашний уют и комфорт. Они делают интерьер более привлекательным, но с течением времени могут потерять свой внешний вид. Отнести ковер в химчистку – это не всегда самый лучший вариант, ведь это может быть дорого и неудобно. Поэтому, прежде чем прибегать к этому, следует попытаться почистить ковер самостоятельно в домашних условиях.
Об этом пишет prostoway.
Прежде чем приступить к чистке, нужно определиться с методом. Чистка ковров может быть влажной или сухой.
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Для влажной чистки можно использовать специальные чистящие средства ковров или приготовить собственный раствор. Для этого понадобится 1 столовая ложка уксуса, 1 столовая ложка дистиллированной воды, 0,5 колпачка моющего средства для шерсти и несколько капель перекиси водорода.
Ингредиенты нужно смешать в чистой емкости и перелить в распылитель. Раствор нанести на ковер и оставить на несколько минут. Затем нужно пройтись по коврику пылесосом, чтобы удалить остатки раствора.
Для сухой чистки ковров можно использовать пылесос, щетку или скребок для ковров. Пылесос поможет удалить пыль и мелкие частицы, а щетка или скребок – убрать большие загрязнения.
Если на коврике появились пятна, их можно удалить с помощью разных средств. Для новых пятен можно использовать холодную воду или раствор моющего средства. Для старых пятен может потребоваться более агрессивное средство, например нашатырный спирт или перекись водорода.
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При чистке ковров важно соблюдать несколько правил:
- Перед чисткой ковер нужно тщательно пропылесосить, чтобы удалить пыль и мелкие частицы.
- Если ковер имеет длинный ворс, его нужно расчесать перед чисткой.
- При чистке нужно использовать мягкую ткань или щетку, чтобы не повредить структуру ковра.
- После чистки ковер нужно хорошо просушить во избежание появления плесени или грибка.
Напомним, мы уже писали, как очистить ковер от шерсти и волос.
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