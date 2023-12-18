Как быстро очистить ковер в домашних условиях: хозяйки поделились действенным лайфхаком

Ковры в доме создают домашний уют и комфорт. Они делают интерьер более привлекательным, но с течением времени могут потерять свой внешний вид. Отнести ковер в химчистку – это не всегда самый лучший вариант, ведь это может быть дорого и неудобно. Поэтому, прежде чем прибегать к этому, следует попытаться почистить ковер самостоятельно в домашних условиях.

Об этом пишет prostoway.

Прежде чем приступить к чистке, нужно определиться с методом. Чистка ковров может быть влажной или сухой.

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Для влажной чистки можно использовать специальные чистящие средства ковров или приготовить собственный раствор. Для этого понадобится 1 столовая ложка уксуса, 1 столовая ложка дистиллированной воды, 0,5 колпачка моющего средства для шерсти и несколько капель перекиси водорода.

Ингредиенты нужно смешать в чистой емкости и перелить в распылитель. Раствор нанести на ковер и оставить на несколько минут. Затем нужно пройтись по коврику пылесосом, чтобы удалить остатки раствора.

Для сухой чистки ковров можно использовать пылесос, щетку или скребок для ковров. Пылесос поможет удалить пыль и мелкие частицы, а щетка или скребок – убрать большие загрязнения.

Если на коврике появились пятна, их можно удалить с помощью разных средств. Для новых пятен можно использовать холодную воду или раствор моющего средства. Для старых пятен может потребоваться более агрессивное средство, например нашатырный спирт или перекись водорода.

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При чистке ковров важно соблюдать несколько правил:

Перед чисткой ковер нужно тщательно пропылесосить, чтобы удалить пыль и мелкие частицы.

Если ковер имеет длинный ворс, его нужно расчесать перед чисткой.

При чистке нужно использовать мягкую ткань или щетку, чтобы не повредить структуру ковра.

После чистки ковер нужно хорошо просушить во избежание появления плесени или грибка.

Напомним, мы уже писали, как очистить ковер от шерсти и волос.

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