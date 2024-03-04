Как быстро очистить кухонные ручки без химии: действенный лайфхак

Уборка на кухне – это не только мытье посуды и протирание поверхностей. Есть зона, на которую часто не обращают внимания, но требующая регулярной очистки, – это ручки на дверце кухонных шкафов и холодильника. Внешне они кажутся чистыми, но на самом деле могут содержать множество бактерий. Об этом пишет Express.

Ведь именно ручки являются самым "контактным местом" на кухне, к которому часто прикасаются. Поэтому их следует регулярно протирать, не прибегая к агрессивной химии. Как пишет издание Express, существует простой и действенный способ убрать ручки с помощью подручных средств.

Что понадобится:

Мягкое моющее средство

Вода

Обычный уксус

Инструкция:

В пустую бутылку с распылителем добавьте равные части теплой мыльной воды и уксуса. Встряхните и распылите раствор непосредственно на ручки. Вытрите чистой тряпкой из микрофибры, чтобы удалить стойкие загрязнения.

Избегайте использования уксуса на поверхностях из мрамора, гранита или керамики. Для латуни лучше пищевая сода с лимонным соком. Деревянные ручки можно смазать каплей ароматического масла вместе с мылом или уксусом.

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