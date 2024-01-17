Как быстро очистить противень: действенный лайфхак
Как быстро очистить противень: действенный лайфхак
Чистка противня духовки – это неприятная задача, особенно если на нем накопилось много пригоревшей грязи. Однако существует простой и эффективный способ избавиться от этой проблемы с помощью пищевой соды и уксуса.
Об этом пишет glavred.
Как это работает?
Пищевая сода обладает мягкими абразионными свойствами, которые помогают удалить грязь и жир. Уксус, в свою очередь, является кислотой, которая растворяет жир и делает его более легким для удаления.
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Что нужно:
- 10 столовых ложек пищевой соды
- 3 столовые ложки уксуса
- 4 стакана горячей воды
Инструкции:
- Смешайте пищевую соду, уксус и горячую воду в миске.
- Перемешайте, чтобы получить однородную пасту.
- Нанесите пасту на противень духовки, особенно на участки с наибольшим загрязнением.
- Оставьте пасту на несколько часов или на ночь, если есть возможность.
- По истечении времени удалите пасту губкой и водой.
Напомним, мы уже писали, как поддерживать чистоту на кухне.
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