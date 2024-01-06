Как быстро отбелить пятна на одежде: воспользуйтесь скорлупой от яиц
Белье быстро теряет свой белый цвет под влиянием времени, солнца и стирки. Чтобы вернуть ей первоначальный вид, не обязательно тратиться на дорогие отбеливатели.
Существует несколько простых способов, которые помогут вам отбелить белье с помощью природных средств на каждой кухне – скорлупа от яиц, сода и уксус.
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Как отбелить устаревшие пятна без химии
Яичная скорлупа – это природный отбеливатель, содержащий карбонат натрия. Карбонат натрия – это абразивное вещество, которое деликатно разрыхляет белье и помогает удалить пятна.
Чтобы отбелить белье яичной скорлупой, нужно:
Хорошо промыть яичную скорлупу и заморозить на час. Положите яичную скорлупу в носок и добавьте в барабан стиральной машины вместе с бельем.
Пищевая сода также является естественным отбеливателем. Она имеет слабое кислотное основание, которое помогает растворить грязь.
Чтобы отбелить белье пищевой содой нужно добавить 1-2 ложки пищевой соды в отделение для стирального средства.
Белый уксус имеет кислотное основание, которое помогает удалить пятна и улучшить цвет белья.
Чтобы отбелить белье белым уксусом, налить стакан белого уксуса в отделение для стирального средства.
Дополнительные советы по стирке
- Для лучшего результата используйте эти средства вместе. К примеру, добавьте яичную скорлупу в барабан стиральной машины вместе с пищевой содой или белым уксусом.
- Перед использованием любого из этих средств проведите тест на небольшом участке белья, чтобы убедиться, что он не повредит ткань.
- Не используйте эти средства на цветном белье, поскольку они могут обесцвечивать его.
Эти лайфхаки помогут вам отбелить белье природными средствами, не прибегая к использованию химических отбеливателей.
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