Как быстро отбелить пятна на одежде: воспользуйтесь скорлупой от яиц

Белье быстро теряет свой белый цвет под влиянием времени, солнца и стирки. Чтобы вернуть ей первоначальный вид, не обязательно тратиться на дорогие отбеливатели.

Существует несколько простых способов, которые помогут вам отбелить белье с помощью природных средств на каждой кухне – скорлупа от яиц, сода и уксус.

Как убрать запах пота из одежды: интересные советы

Как отбелить устаревшие пятна без химии

Яичная скорлупа – это природный отбеливатель, содержащий карбонат натрия. Карбонат натрия – это абразивное вещество, которое деликатно разрыхляет белье и помогает удалить пятна.

Чтобы отбелить белье яичной скорлупой, нужно:

Хорошо промыть яичную скорлупу и заморозить на час. Положите яичную скорлупу в носок и добавьте в барабан стиральной машины вместе с бельем.

Пищевая сода также является естественным отбеливателем. Она имеет слабое кислотное основание, которое помогает растворить грязь.

Чтобы отбелить белье пищевой содой нужно добавить 1-2 ложки пищевой соды в отделение для стирального средства.

Белый уксус имеет кислотное основание, которое помогает удалить пятна и улучшить цвет белья.

Чтобы отбелить белье белым уксусом, налить стакан белого уксуса в отделение для стирального средства.

Дополнительные советы по стирке

Для лучшего результата используйте эти средства вместе. К примеру, добавьте яичную скорлупу в барабан стиральной машины вместе с пищевой содой или белым уксусом.

Перед использованием любого из этих средств проведите тест на небольшом участке белья, чтобы убедиться, что он не повредит ткань.

Не используйте эти средства на цветном белье, поскольку они могут обесцвечивать его.

Эти лайфхаки помогут вам отбелить белье природными средствами, не прибегая к использованию химических отбеливателей.

Предлагаем также узнать необычный способ стирки вещей с каштанами. Он удивит своей эффективностью.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!