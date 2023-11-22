Как быстро отмыть контейнеры для еды от жира: действенный лайфхак

Контейнеры для хранения – это очень удобно. Обычно в каждом доме можно найти по крайней мере 3-4 штуки. Существует несколько проверенных методов очистки пластиковой посуды, но этот лайфхак стал особенно популярен благодаря TikTok. Портал Shuba поделился этим увлекательным способом.

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Этот способ эффективно удаляет грязь и предотвращает накопление жира на поверхности контейнеров. Для этого нужно положить бумажное полотенце в грязный контейнер, наливать моющее средство, закрыть крышку и тщательно встряхнуть. Затем протереть поверхность губкой.

Напомним, мы уже писали, как легко поддерживать чистоту в доме.

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