Как быстро почистить апельсин: лайфхак от шеф-повара

Если вы хотите приготовить вкусный и ароматный салат, важно правильно почистить апельсины и грейпфруты. Лучший способ сделать это – воспользоваться методом, которым пользуются повара на кухнях ресторанов.

Об этом пишет Shuba.

Для этого нужно сделать следующее:

Отрежьте верх и низ апельсина или грейпфрута так, чтобы его можно было поставить на разделочную доску. Срезайте кожуру с фрукта, двигаясь от верхушки к основанию. При этом старайтесь срезать всю белую часть и грубую пленочку, которая может горчить в салате. Когда вы дойдете до основания фрукта, вырезайте из него кусочки.

Такой способ очищения апельсинов и грейпфрутов позволяет получить максимально чистые и ароматные кусочки фруктов, которые не испортят вкус салата.

Напомним, мы уже писали, как быстро почистить апельсин.

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