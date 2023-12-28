Как быстро почистить чеснок и лук с помощью микроволновки: малоизвестный лайфхак

Микроволновая печь – это незаменимый помощник на кухне, помогающий нам быстро и удобно разогревать еду, размораживать продукты и готовить разные блюда. Однако мало кто знает, что микроволновку можно использовать и для очистки чеснока и лука.

Чистить чеснок и лук руками – это довольно трудоемкий процесс, часто заканчивающийся тем, что кожица прилипает к овощам, а от лука слезы текут градом. Однако, если воспользоваться микроволновкой, процесс очистки чеснока и лука станет гораздо проще. Об этом лайфхаке рассказали в издании Главред.

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Чтобы очистить чеснок в микроволновке, нужно сделать следующее:

Разрежьте головку чеснока пополам. Поместите половинки чеснока в микроволновку. Установите мощность микроволновки на 700 Вт. Готовьте чеснок в течение 15 секунд.

Через 15 секунд кожура чеснока легко отойдет от зубчиков.

Чтобы очистить лук в микроволновке, нужно сделать следующее:

Очистите лук от верхнего слоя кожуры. Поместите лук в микроволновку. Установите мощность микроволновки на 700 Вт. Готовьте лук в течение 30 секунд.

Через 30 секунд кожура лука также легко отойдет.

При нагревании в микроволновке клетки чеснока и лука разрываются, в результате чего кожица отходит от овощей.

Этот способ очищения чеснока и лука не только экономит время, но и позволяет защитить руки от вредных веществ, содержащихся в кожуре овощей.

Попытайтесь очистить чеснок и лук в микроволновке, и вы увидите, насколько это просто и удобно.

Напомним, мы рассказали, почему нельзя выключать микроволновку раньше запланированного времени.

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