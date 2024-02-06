Как быстро почистить подушки без стирки: советы хозяек
Как быстро почистить подушки без стирки: советы хозяек
Знаете ли вы, что ваши подушки нуждаются в чистке не только для комфортного сна, но и для общего здоровья? Эксперт по уборке Аллен Цивлак рекомендует регулярно чистить подушки, ведь со временем они накапливают пыль, грязь, аллергены и неприятные запахи.
Об этом пишет Mirror.
Как часто чистить подушки?
- Синтетические подушки – каждые 3-6 месяцев.
- Пуховые и перьевые подушки – каждые 6-12 месяцев (химическая чистка).
- Подушки с памятью формы – каждые 1-2 года (профессиональная чистка).
Чистка подушек без стирки
К счастью, существует простой и быстрый метод чистки подушек без стирки, который нуждается только в двух ингредиентах:
- Пищевая сода: абсорбирует запахи, нейтрализует кислоту и дезинфицирует.
- Белый уксус: удаляет запахи, борется с бактериями и плесенью.
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Процесс чистки:
- Снимите с подушек наволочки и защитные чехлы.
- Щедро посыпьте подушки пищевой содой с обеих сторон.
- Смешайте белый уксус и воду в равных пропорциях в бутылке с распылителем.
- Распылите смесь на подушки, чтобы они слегка увлажнились.
- Оставьте подушки на 30 минут, чтобы сода и уксус успели впитать запахи и бактерии.
- Удалите остатки соды щеткой или пылесосом с насадкой для обивки.
- Если погода позволяет, вынесите подушки на солнце для сушки. Солнечный свет обладает дезинфицирующими свойствами, которые помогут устранить неприятные запахи.
Важные советы:
- Перед чисткой проверьте наклейку на подушке, чтобы убедиться, что этот метод ей подходит.
- Не используйте этот метод для подушек из пены с эффектом памяти, ведь они не переносят чрезмерную влагу.
- Вместо солнечного света можно использовать фен для волос в холодном режиме.
Напомним, мы уже писали, как правильно стирать подушки.
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