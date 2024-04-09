Как быстро покрасить пасхальные яйца в горох: хозяйки поделились впечатляющим лайфхаком

Пасха – один из самых светлых и радостных праздников года. Этот день полон тепла, уюта и спокойствия, а его символом являются пасхальные яйца – расписанные писанки, которые издавна считались оберегом.

Сегодня мы предлагаем вам создать оригинальные пасхальные яйца с узором в горошек. Этот метод прост, интересен и не нуждается в специальных навыках, поэтому к нему могут приобщиться все члены семьи. Об этом пишет Телеграф.

Что вам понадобится:

Коробка спичек

Восковая свеча

Красители для яиц

Ватные палочки

Отварные яйца (с добавлением 2 ст. л. соли)

Инструкция:

Зажгите свечу и дайте воску немного расплавиться. Соберите расплавленный воск на ватную палочку. Нанесите воск на яйца, делая точки разного размера. Отварите яйца в красителе согласно инструкции. Достаньте пасхальные яйца из кипятка и дайте им остыть.

Воск не окрасится, поэтому на ваших пасхальных яйцах появятся оригинальные узоры у горошек. Вы можете использовать разные цвета красителей, чтобы создать неповторимые и оригинальные пасхальные яйца.

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Совет:

Чтобы узор был четким, дайте воску остыть на ватной палочке перед нанесением на яйцо.

Вы можете использовать специальные наклейки для пасхальных яиц, чтобы создать более сложные узоры.

Смажьте готовые пасхальные яйца маслом, чтобы придать им блеск.

Напомним, мы уже писали, как покрасить яйца на Пасху крапивой.

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