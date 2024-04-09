Как быстро покрасить пасхальные яйца в горох: хозяйки поделились впечатляющим лайфхаком
Пасха – один из самых светлых и радостных праздников года. Этот день полон тепла, уюта и спокойствия, а его символом являются пасхальные яйца – расписанные писанки, которые издавна считались оберегом.
Сегодня мы предлагаем вам создать оригинальные пасхальные яйца с узором в горошек. Этот метод прост, интересен и не нуждается в специальных навыках, поэтому к нему могут приобщиться все члены семьи. Об этом пишет Телеграф.
Что вам понадобится:
- Коробка спичек
- Восковая свеча
- Красители для яиц
- Ватные палочки
- Отварные яйца (с добавлением 2 ст. л. соли)
Инструкция:
- Зажгите свечу и дайте воску немного расплавиться.
- Соберите расплавленный воск на ватную палочку.
- Нанесите воск на яйца, делая точки разного размера.
- Отварите яйца в красителе согласно инструкции.
- Достаньте пасхальные яйца из кипятка и дайте им остыть.
Воск не окрасится, поэтому на ваших пасхальных яйцах появятся оригинальные узоры у горошек. Вы можете использовать разные цвета красителей, чтобы создать неповторимые и оригинальные пасхальные яйца.
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Совет:
- Чтобы узор был четким, дайте воску остыть на ватной палочке перед нанесением на яйцо.
- Вы можете использовать специальные наклейки для пасхальных яиц, чтобы создать более сложные узоры.
- Смажьте готовые пасхальные яйца маслом, чтобы придать им блеск.
Напомним, мы уже писали, как покрасить яйца на Пасху крапивой.
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