Как быстро приготовить невероятно вкусный пирог из стакана кефира

Как сделать пирог с жидким тестом на кефире с разными начинками

Обожаете домашнюю выпечку? Тогда этот рецепт пирога на кефире – точно для вас. Готовить его очень просто, а результат всегда радует: пирог получается нежным, воздушным и ароматным.

Ягоды, сухофрукты, орехи – добавляйте любые ингредиенты по вашему вкусу, и наслаждайтесь прекрасным десертом, пишет издание УНИАН.

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Ингредиенты:

Мука пшеничная – 300 г

Сливочное масло – 80 г

Сахарная пудра – 150 г

Яйца куриные – 4 шт.

Кефир – 200 мл

Разрыхлитель теста – 1 пачка

Ягоды (любые) – 400 г

Приготовление:

Взбейте сахар, желтки и кефир. Растопите масло, слегка остудите и добавьте к желткам, взбейте. Добавьте в муку разрыхлитель теста и перемешайте. Добавьте в массу с желтками и взбейте венчиком. Отдельно взбейте белки в крепкую пену. Добавьте в тесто, перемешайте лопаткой. Смажьте форму для выпечки (диаметром 30 см) маслом. Выложите в нее тесто, разровняйте лопаткой. Сверху выложите ягоды. Выпекайте в разогретой до 170°C духовке в течение 45 минут.

Приятного аппетита!

Совет:

Вместо ягод можно использовать любые другие фрукты, например яблоки, груши, персики.

Также можно добавить в тесто орехи, сухофрукты или цукаты.

Пирог можно посыпать сахарной пудрой или полить шоколадной глазурью.

Раньше мы писали о том, чем заменить сливочное масло во время выпечки.

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