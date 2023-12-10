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Как быстро приготовить простую намазку на хлеб к праздничному столу: 3 простых рецепта

Игорь Романько

Простые рецепты намазок для бутербродов для новогодних праздников

Сегодня мы поделимся рецептами простых и вкусных намазок для бутербродов. Они идеально подходят для быстрого перекуса или неожиданного застолья как закуски.

Рецептами поделились на сайте Хозяйка. Ингредиенты просты и бюджетны, блюдо готовится очень быстро, а вкус поразит всех гостей.

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Закуска "Белочка" (Еврейская намазка)

Ингредиенты:

  • Яйцо – 3 шт.
  • Соль по вкусу
  • Перец черный молотый – по вкусу
  • Хлеб – 1 шт.
  • Сырок плавленый – 2 шт.
  • Чеснок – 1-2 зубчика
  • Майонез – 1-2 ст.л.

Приготовление:

  1. Смажьте терку маслом. Натрите сыр.
  2. Натрите куриные яйца.
  3. Выдавите чеснок через пресс.
  4. Добавьте соль и перец.
  5. Выложите майонез и хорошо перемешайте.
  6. Нарежьте хлеб кусочками, обжарьте до румяной корочки.
  7. Смажьте намазку на подготовленный хлеб. Готово!

Намазка на хлеб из сардин

Ингредиенты:

  • Яйцо – 3 шт.
  • Соль – по вкусу
  • Перец черный молотый – по вкусу
  • Лук – 1 шт.
  • Сардины – 1 банка
  • Майонез – 1-2 ст.л.

Приготовление:

  1. Нарежьте вареные яйца и лук.
  2. Выложите их в миску, добавьте консервированные сардины.
  3. Раздавите их вилкой и добавьте соль, перец и майонез.
  4. Разрежьте хлеб пополам и смажьте его намазкой. Готово!

Сельдь намазка

Ингредиенты:

  • Морковь – 1 шт.
  • Плавленый творог – 2 шт.
  • Сельдь – 100 г
  • Масло сливочное – 80 г

Приготовление:

  1. Нарежьте рыбное филе.
  2. Натрите морковь, плавленый сыр и сливочное масло.
  3. Перемешайте все вместе.
  4. Смажьте хлеб подготовленной массой. Готово! Приятного аппетита!

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