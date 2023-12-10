Как быстро приготовить простую намазку на хлеб к праздничному столу: 3 простых рецепта
Простые рецепты намазок для бутербродов для новогодних праздников
Сегодня мы поделимся рецептами простых и вкусных намазок для бутербродов. Они идеально подходят для быстрого перекуса или неожиданного застолья как закуски.
Рецептами поделились на сайте Хозяйка. Ингредиенты просты и бюджетны, блюдо готовится очень быстро, а вкус поразит всех гостей.
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Закуска "Белочка" (Еврейская намазка)
Ингредиенты:
- Яйцо – 3 шт.
- Соль по вкусу
- Перец черный молотый – по вкусу
- Хлеб – 1 шт.
- Сырок плавленый – 2 шт.
- Чеснок – 1-2 зубчика
- Майонез – 1-2 ст.л.
Приготовление:
- Смажьте терку маслом. Натрите сыр.
- Натрите куриные яйца.
- Выдавите чеснок через пресс.
- Добавьте соль и перец.
- Выложите майонез и хорошо перемешайте.
- Нарежьте хлеб кусочками, обжарьте до румяной корочки.
- Смажьте намазку на подготовленный хлеб. Готово!
Намазка на хлеб из сардин
Ингредиенты:
- Яйцо – 3 шт.
- Соль – по вкусу
- Перец черный молотый – по вкусу
- Лук – 1 шт.
- Сардины – 1 банка
- Майонез – 1-2 ст.л.
Приготовление:
- Нарежьте вареные яйца и лук.
- Выложите их в миску, добавьте консервированные сардины.
- Раздавите их вилкой и добавьте соль, перец и майонез.
- Разрежьте хлеб пополам и смажьте его намазкой. Готово!
Сельдь намазка
Ингредиенты:
- Морковь – 1 шт.
- Плавленый творог – 2 шт.
- Сельдь – 100 г
- Масло сливочное – 80 г
Приготовление:
- Нарежьте рыбное филе.
- Натрите морковь, плавленый сыр и сливочное масло.
- Перемешайте все вместе.
- Смажьте хлеб подготовленной массой. Готово! Приятного аппетита!
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