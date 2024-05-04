Как быстро проредить морковь: лайфхак с манкой
Проблема прореживания моркови знакома каждой хозяйке. Этот процесс не только трудоемок, но и может повредить нежные побеги. Однако существует несколько уловок, которые помогут вам посадить морковь так, чтобы она росла равномерно и не нуждалась в прореживании. Об этом пишет Главред.
Использование бутылки
Этот трюк мы уже описывали раньше. Вам понадобится пластиковая бутылка из-под воды или газировки.
- Срежьте дно бутылки.
- Сделайте отверстия в дни бутылки, чтобы семена could easily fall out.
- Заполните бутылку семенами моркови.
- Проведите бороздку на грядке.
- Поставьте бутылку с семенами в борозду, равномерно распределяя семена.
- Засыпьте борозду землей.
Использование муки или манки
После того, как вы проделаете бороздки на грядке, посыпьте их мукой или манкой.
Это поможет вам лучше видеть семена и распределить их равномерно.
Семена, которые легли слишком густо, можно легко переместить.
Использование бредовых культур
В промежутках между рядами моркови можно посадить быстрорастущие маячковые культуры, например лук.
Когда лук и морковь появятся, лук будет служить ориентиром для лестницы соседних овощей.
Этот метод посадки существенно сокращает необходимость вручную прореживать растения.
Использование специальных лент с семенами
В настоящее время на рынке доступны специальные ленты с семенами моркови, которые уже разложены на оптимальном расстоянии друг от друга.
Вам просто нужно положить ленту в бороздку, полить ее водой и засыпать землей.
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Использование сеялки
Если у вас есть сеялка, то вы можете легко и быстро усадить морковь на нужном расстоянии.
Это экономит время и силы, а также гарантирует равномерную лестницу.
Совет Перед посевом семян моркови рекомендуется замочить их в воде на несколько часов.
Это поможет им побыстрее прорасти. Следуя этим простым советам, вы сможете посадить морковь так, чтобы она росла равномерно и не нуждалась в прореживании. Это сэкономит ваше время и силы и гарантирует вам богатый урожай.
Напомним, мы уже писали, как сажать и ухаживать за морковью и свеклой, чтобы они уродили сладкими.
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