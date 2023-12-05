Как быстро разморозить лобовое стекло авто с помощью самодельного средства
Размораживать стекло горячей водой может привести к его трещению из-за резкого контраста температур. Дополнительно обдувание стекла печкой может занять много времени.
Однако существует другой быстрый и безопасный метод, о котором пишет издание avto.novyny. Для удаления ледового слоя из лобового стекла в домашних условиях можно использовать простой раствор, для приготовления которого понадобятся всего три компонента: крепкий алкогольный напиток (водка), вода и бутылка с распылителем.
Читайте также: Названы 6 лучших лайфхаков, которые помогут снизить расход топлива и экономить
Чтобы изготовить раствор и удалить лед, следует придерживаться следующих шагов:
- Разведите алкоголь водой в соотношении 1 к 2.
- Перелейте раствор в распылитель.
- Равномерно нанесите раствор на лобовое стекло.
- После того, как лед размягчается, удалите его с помощью мягкого скребка или щетки.
Кроме того, существует специальный спрей под названием Антилид, который доступен для покупки на АЗС и в специализированных магазинах. Эти средства предназначены для быстрого удаления льда с наружной стороны лобового стекла, зеркал, замков и т.д. Обычно они не наносят вред дворникам и другим резиновым или пластиковым деталям автомобиля, а также предотвращают дальнейшее образование льда.
Процесс применения спрея "Антилид" также прост:
- Заведите двигатель.
- Включите продувку ветрового стекла.
- Нанесите средство, держа его в вертикальном положении.
- Через несколько минут удалите лед скребком или щеткой.
Напомним, ранее мы рассказывали, почему опытные водители советуют выжимать педаль газа в пол. Такое действие обязательно нужно проводить время от времени.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!