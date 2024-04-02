Как быстро разморозить морозилку: хозяйки поделились действенными лайфхаками
Как быстро разморозить морозилку: хозяйки поделились действенными лайфхаками
Размораживание морозильной камеры часто рассматривается как изнурительный и длительный процесс. Однако, с помощью простых методов, можно сделать его быстрым и безопасным.
Французский портал Sante+ делится проверенными способами размораживания морозилки.
Метод кастрюли с горячей водой:
- Переместите продукты в термосумки с охлаждающими элементами.
- Застлать тряпками и газетами пол возле морозильной камеры.
- Отсоедините устройство от сети.
- Достаньте полки и замочите их в мыльном растворе.
- Поставьте кастрюлю с кипятком на дно морозильной камеры, плотно закройте дверцу и оставьте на 15 минут.
- Протрите внутреннюю часть морозильной камеры тряпкой, смоченной в растворе уксуса или пищевой соды.
- Дождитесь полного высыхания морозильной камеры, включите ее и поверните полки на место.
Метод фена:
- Возьмите обычный фен.
- Держите его на расстоянии от морозильной камеры, направляя тепло на замерзшие участки.
- Лед начнет оттаивать, а вы можете собирать отколовшиеся куски в контейнер или ведро.
Полезные советы:
- Для удаления льда используйте скребки, избегая сильного нажатия.
- Размораживайте морозильную камеру не реже двух раз в год.
- Нанесите тонкий слой растительного масла на стенки, чтобы предотвратить образование льда.
Следуя этим рекомендациям, вы сможете без проблем разморозить морозильную камеру, сохранить продукты свежими и снизить потребление энергии холодильником.
Помните:
- Перед размораживанием выключите морозильную камеру из розетки.
- Не используйте для размораживания горячую воду или электроприборы, не предназначенные для этого.
- Дайте морозильной камере полностью высохнуть перед тем, как снова ее включать.
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