Как быстро разморозить морозилку: хозяйки поделились действенными лайфхаками

Размораживание морозильной камеры часто рассматривается как изнурительный и длительный процесс. Однако, с помощью простых методов, можно сделать его быстрым и безопасным.

Французский портал Sante+ делится проверенными способами размораживания морозилки.

Метод кастрюли с горячей водой:

Переместите продукты в термосумки с охлаждающими элементами.

Застлать тряпками и газетами пол возле морозильной камеры.

Отсоедините устройство от сети.

Достаньте полки и замочите их в мыльном растворе.

Поставьте кастрюлю с кипятком на дно морозильной камеры, плотно закройте дверцу и оставьте на 15 минут.

Протрите внутреннюю часть морозильной камеры тряпкой, смоченной в растворе уксуса или пищевой соды.

Дождитесь полного высыхания морозильной камеры, включите ее и поверните полки на место.

Метод фена:

Возьмите обычный фен.

Держите его на расстоянии от морозильной камеры, направляя тепло на замерзшие участки.

Лед начнет оттаивать, а вы можете собирать отколовшиеся куски в контейнер или ведро.

Полезные советы:

Для удаления льда используйте скребки, избегая сильного нажатия.

Размораживайте морозильную камеру не реже двух раз в год.

Нанесите тонкий слой растительного масла на стенки, чтобы предотвратить образование льда.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете без проблем разморозить морозильную камеру, сохранить продукты свежими и снизить потребление энергии холодильником.

Помните:

Перед размораживанием выключите морозильную камеру из розетки.

Не используйте для размораживания горячую воду или электроприборы, не предназначенные для этого.

Дайте морозильной камере полностью высохнуть перед тем, как снова ее включать.

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