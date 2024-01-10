Как быстро разморозить мясо без микроволновки: действенный лайфхак

Многие для размораживания мяса используют микроволновку или горячую воду. Однако такие способы могут привести к потере вкусовых качеств продукта.

Об этом пишет ТСН.

Вот более щадящий метод, который займет всего 10 минут. Мясо после него останется жестким, но его можно будет нарезать на куски и приготовить.

Что вам понадобится:

Глубокая миска

Вода

Сахар

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Способ приготовления:

В миску налейте воду и растворите в ней одну столовую ложку сахара. Температура воды должна составлять около 40-45 градусов. Опустите кусок мяса в раствор и оставьте на 10 минут. Затем вымойте мясо от сахара и можете приступать к приготовлению.

Преимущества этого способа:

Он позволяет быстро разморозить мясо (за 10 минут).

Мясо сохраняет свою свежесть и текстуру.

Вкус готового блюда становится гораздо ярче.

Напомним, мы уже писали, как за считанные секунды разморозить лобовое стекло автомобиля.

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