Как быстро разморозить мясо без микроволновки: действенный лайфхак
Как быстро разморозить мясо без микроволновки: действенный лайфхак
Многие для размораживания мяса используют микроволновку или горячую воду. Однако такие способы могут привести к потере вкусовых качеств продукта.
Об этом пишет ТСН.
Вот более щадящий метод, который займет всего 10 минут. Мясо после него останется жестким, но его можно будет нарезать на куски и приготовить.
Что вам понадобится:
- Глубокая миска
- Вода
- Сахар
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Способ приготовления:
- В миску налейте воду и растворите в ней одну столовую ложку сахара. Температура воды должна составлять около 40-45 градусов.
- Опустите кусок мяса в раствор и оставьте на 10 минут.
- Затем вымойте мясо от сахара и можете приступать к приготовлению.
Преимущества этого способа:
- Он позволяет быстро разморозить мясо (за 10 минут).
- Мясо сохраняет свою свежесть и текстуру.
- Вкус готового блюда становится гораздо ярче.
Напомним, мы уже писали, как за считанные секунды разморозить лобовое стекло автомобиля.
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