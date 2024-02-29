Как быстро разморозить мясо: поразительный лайфхак

Часто случается ситуация, когда нужно срочно разморозить мясо. Если использовать для этого воду, кусок становится слишком водянистым. Микроволновая печь тоже не всегда подходит, ведь качество мяса ухудшается.

Потому предлагаем вам действенный метод разморозить мясо за 10 минут без утраты его параметров. Об этом пишет Радиотрек.

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Как быстро разморозить мясо:

В теплой воде растворить столовую ложку сахара (температура немного выше комнатной, чтобы мясо не обварилось). Извлечь мясо из упаковки и опустить в этот раствор на 10 минут. Кусок станет мягче и его можно будет легко разрезать или отбить.

Сахар отлично растворяет кристаллы льда, улучшает вкусовые качества мяса и ускоряет процесс приготовления блюда.

Хоть соль и размораживает быстрее, но ее трудно потом вывести из мяса. Поэтому лучше пользоваться сахаром или заранее доставать мясо из морозилки.

Напомним, мы уже писали, как разморозить мясо за 5 минут.

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