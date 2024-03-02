Как быстро сбросить вес: поможет популярный напиток

Обычный чай с добавлением популярной специи – перца – может помочь эффективно и быстро сбросить лишний вес. В перце содержится вещество пиперин, благодаря которому он приобретает пикантный вкус. Пиперин также эффективно расщепляет жировые клетки и поддерживает метаболизм. Она увеличивает выделение тепловой энергии, что приводит к увеличению потребления энергетических ресурсов организма. Об этом пишет Pysznosci.pl.

Пиперин в первую очередь действует на жировую ткань – основной запас энергии в человеческом организме. Кроме того, перец также стимулирует выделение пищеварительных соков, улучшая пищеварение.

Впрочем, пикантная специя может негативно повлиять на людей, страдающих изжогой. Поэтому тем, кто борется с повышенной кислотностью, следует соблюдать осторожность с перцем.

Кроме похудения, перец в составе чая полезен тем, что согревает простуженное тело. Он отлично борется с воспалениями, обладает потогонным действием, способен вылечить верхние дыхательные пути при простуде.

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Как приготовить чай с перцем для похудения.

Лучше всего использовать целые горошинки перца – не более 1/4 ложки на стакан напитка.

Настаивать 5 минут, процедить. После охлаждения можно добавить мед, лимон, малиновое варенье или сок – для вкуса. Для усиления эффекта добавьте немного имбиря.

Чтобы усилить действие перца, совмещайте его с куркумой. Пиперин улучшает усвоение организмом куркумина – вещества с противораковыми свойствами. Кроме того, куркума поддерживает обмен веществ.

Напомним, мы уже писали, как быстро похудеть.

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