Как быстро сварить горох без замачивания: лайфхак от хозяек

Горох – сытное и полезное блюдо, которое может стать отличным основанием для супа, гарнира или салата. Однако многие избегают приготовления гороха из-за того, что его варка требует много времени. Существует несколько уловок, которые помогут вам значительно ускорить этот процесс.

Как быстро сварить горох:

Замачивание:

Замачивание гороха в холодной воде на 6-8 часов значительно сократит время его варки.

Для лучшего эффекта добавьте в воду чуть-чуть соли или пищевой соды.

Добавление жира:

Во время варки гороха добавьте в кастрюлю 1-2 столовые ложки сливочного или растительного масла.

Жир образует на поверхности жидкости пленку, способствующую сохранению тепла и ускоряющему процесс приготовления.

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Использование мультиварки:

Современные мультиварки снабжены специальными режимами для приготовления бобовых.

Благодаря этому горох будет готов через 30-40 минут, а вам не нужно будет постоянно следить за процессом.

Измельчение:

Измельченный горох готовится быстрее целого.

Вы можете использовать для этого блендер или кухонный комбайн.

Добавление специй:

Некоторые специи, такие как лавровый лист, тмин, куркума, не только добавляют гороху аромату, но и способствуют его размягчению.

Благодаря этим простым советам вы сможете приготовить вкусное и полезное блюдо из гороха без лишних хлопот!

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