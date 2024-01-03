Как быстро убрать блестки и конфетти после праздника: лайфхаки от хозяек

Праздничное веселье не обходится без блесток. Однако после праздника эти мелкие сияющие элементы могут оказаться настоящей проблемой, особенно если они попали на ковры или одежду.

Об этом пишет Molly Maid.

Как очистить блестки с твердых поверхностей.

Для удаления блесток из твердых поверхностей, таких как столы, пол, мебель, можно использовать следующие методы:

Влажная губка. Аккуратно протрите блестки влажной губкой, затем выжмите ее в миску с водой и повторяйте, пока поверхность не станет чистой.

Пластилин. Вдавливайте пластилин в блестки, пока поверхность пластилина не покроется блестящим материалом. Затем берите чистый кусок пластилина. Повторяйте, пока блестки полностью не впитаются.

Ватные шарики. С помощью ватных шариков можно собрать блестки в кучу, а затем аккуратно выбросить их в мусорное ведро.

Как очистить блестки из ковров и ковровых покрытий

Для удаления блестков из ковров и ковровых покрытий не используйте пылесос. Он может разнести мелкие частицы по всему дому. Лучше использовать влажное бумажное полотенце. Промокните ковер полотенцем, затем выверните полотенце наизнанку и повторите процедуру.

Как убрать блестки из одежды и мягкой мебели.

Для удаления блесток из одежды и мягкой мебели можно использовать липкую ленту. Оберните скотч вокруг руки липкой стороной наружу и соберите на него блестки. Также можно использовать валик для ворса в виде липкой ленты.

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Как убрать блестки из волос

Если мытье шампунем не помогло, попробуйте следующий метод: нанесите лак для волос на бумажное полотенце и промокните все места, где блестки прилипли к волосам. Лак для волос обеспечит достаточную липкость, чтобы убрать блеск волос и кожи головы.

Напомним, мы уже писали, как легко и быстро убрать дом после новогодних праздников.

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