Как быстро убрать разбитое стекло: лайфхак с хлебом

Уборка разбитого стекла может быть опасна, ведь мелкие обломки трудно заметить и легко порезаться. Но есть простой и экономный способ сделать это безопасно: используйте хлеб!

Этот нетрадиционный метод уборки приобрел популярность благодаря своей простоте и эффективности. Об этом пишет Express.

Как это работает:

Возьмите кусок мягкого хлеба. Прижмите его к поврежденному участку. Мелкие обломки стекла прилипнут к хлебу. Выкиньте хлеб. Повторяйте, пока не уберете все обломки.

Читайте также: Как убрать пыль, чтобы она еще долго не оседала на мебели

Почему это работает?

Мягкая текстура хлеба прилипает к мелким обломкам, обеспечивая их тщательное удаление без риска травмирования.

Хлеб легко найти почти в каждом доме, делая этот метод доступным.

Использование хлеба экологически чистое, ведь оно не нуждается в одноразовых моющих средствах.

Помните: безопасность больше всего! Всегда соблюдайте правила уборки разбитого стекла, чтобы уберечь себя и других от травм.

Напомним, мы уже писали, какие средства нельзя использовать во время уборки дома.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!