Как быстро удалить плесень в ванной: суперлайфхак

Ванная комната – это место повышенной влажности и температуры, что создает благоприятные условия для развития плесени. Плесень может образоваться на любой поверхности, но особенно опасно ее наличие на силиконовом герметике, используемом для герметизации швов между плиткой, ванной, раковиной и другими сантехническими приборами.

Об этом пишет Радиотрек.

Если плесень не удалить вовремя, она может повредить герметик, а также распространиться на другие поверхности, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Вот несколько советов, как удалить плесень из силикона в ванной:

Регулярно чистите и сушите швы. Это поможет предотвратить образование плесени в первую очередь.

Если плесень все же появилась, сначала удалите ее с поверхности плитки. Для этого можно использовать отбеливатель или другое чистящее средство, предназначенное для борьбы с плесенью.

После того, как плесень будет удалена из плитки, можно приступать к чистке швов. Для этого лучше всего использовать уксус. Смочите тряпку уксусом и уложите ее на швы. Оставьте на 15-30 минут, а затем смойте.

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Уксус – это эффективное и безопасное средство для удаления плесени. Он не содержит агрессивных химических веществ, потому не повредит герметик.

Вот пошаговая инструкция, как удалить плесень из силикона в ванной с помощью уксуса:

Приготовьте раствор уксуса с водой в равных пропорциях. Смочите тряпку или бинт в растворе уксуса. Положите тряпку или бинт на швы, где есть плесень. Оставьте на 15-30 минут. Смойте раствор уксуса из швов чистой водой.

Напомним, мы уже писали, как удалить плесень без химии.

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