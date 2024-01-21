Как чайные пакетики помогут вымыть окна без разводов: странный, но действенный лайфхак

Каждый знает, что белый уксус является отличным природным средством для мытья окон. Однако для тех, кто не может терпеть его запах, эксперт по уборке поделился еще одним основным кухонным продуктом, способным сделать ваши окна идеально прозрачными.

"Черный чай – лучший раствор для очистки стекла. Он не только эффективно удаляет грязь и жир, но и оставляет окна блестящими и без разводов", – заявили эксперты из Keen Clean в комментарии Express.

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Вот как сделать раствор для мытья окон из черного чая.

Храните чайные пакетики в контейнере. Оставьте 10-15 чайных пакетиков в горячей воде, пока смесь не станет темно-коричневой. Перелейте смесь в пульверизатор.

Чтобы использовать раствор, начните с обильного разбрызгивания окон и скребком (ракелем) вытрите излишки чая. Затем используйте несколько листов старой газеты, чтобы протереть окна. Протирайте сверху вниз или поперек.

Отмечается, что дубильная кислота, содержащаяся в черном чае, является естественным моющим средством, которое растворяет грязь и жир. Она также помогает предотвратить образование разводов, поскольку образует на поверхности стекла тонкую пленку.

Итак, в следующий раз, когда вам нужно вымыть окна, не забудьте попробовать этот простой и эффективный метод. Вы будете удивлены, насколько легко и быстро вы получите блестящие окна без полос.

Напомним, мы уже писали, как легко помыть окна без разводов.

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