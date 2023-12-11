Как часто можно красить волосы, чтобы не навредить

Существует распространенное мнение, что окрашивание волос может негативно влиять на их состояние. Специалисты подчеркивают, что использование низкокачественных красителей действительно может плохо влиять на качество волос, и поэтому важно тщательно выбирать окрашивающие материалы, лучше доверяя это опытному стилисту.

Об этом пишет Ukr.media.

Парикмахеры-колористы утверждают, что красить корни целесообразно после того, как они отрастут на 1,5-2 сантиметра после предварительного окрашивания. Это позволяет пигменту ложиться равномерно, избежать переходов цвета и добиться желаемого результата.

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Стилисты отмечают, что важно учитывать состав используемой краски и ранее проведённые процедуры. К примеру, красить седые волосы можно уже через месяц после предыдущего окрашивания. Но если раньше использовались разные техники, такие как балаяж или шатуш, лучше подождать от трех до шести месяцев перед последующей покраской.

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Напомним, мы уже писали, как сушить волосы, чтобы не навредить.