Как часто нужно кормить кошку: особенности питания
Вопрос кормления кошек – ключевой аспект ухода за ними, который влияет на здоровье и самочувствие животного. Важно понимать детали о частоте и объеме пищи для домашних любимцев.
О том, как часто нужно кормить кошку, рассказало издание Dailynews.kyiv. Количество корма зависит от его вида.
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Дозировка сухого корма:
Суточная дозировка сухого корма составляет около 3/4 объема классической чашки (200 мл), разделенной на 4-5 небольших порций.
Дозировка влажного корма:
Кошка потребляет от 320-400 г влажного корма в день, что эквивалентно большой банке или 3-4 маленьким пакетикам.
Смешанное кормления:
При смешанном кормлении следует уменьшить дневную порцию сухого и влажного корма, чтобы в сочетании получилось сбалансированное питание.
График кормления для котят:
Молоко составляет полноценную пищу для котят в течение первых 2 недель их жизни. Котятам следует получать пищу каждые 2-4 часа, с постепенным удлинением интервалов до 6-8 часов.
В возрасте 6-8 недель котенок отлучается от матери и должен питаться не менее 4-5 раз в день. Это позволяет обеспечить постоянный источник энергии. Следует помнить, что у котят большой аппетит, однако маленький желудок, поэтому их нужно кормить часто, но небольшими порциями.
Напомним, коты считаются одними из самых загадочных домашних животных и имеют множество примет, связанных с их поведением.
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