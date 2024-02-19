Как часто нужно менять домашние тапочки: вы будете поражены

Тапочки – это обувь, в которой человек проводит много времени в течение дня. Вы надеваете их после работы, после ванной, утром, когда встаете с кровати.

Неудивительно, что с течением времени они могут стать настоящим питомником для бактерий. Однако не все знают, как часто нужно мыть домашние тапочки – мы рассмотрим этот вопрос. Об этом пишет УНИАН.

Как часто нужно стирать домашние тапочки

Тапки очень быстро загрязняются. Людям часто не хватает времени на уборку каждый день, поэтому всякая пыль и мусор может скапливаться на подошвах. Посмотрите на свои тапочки сейчас и вы удивитесь, сколько там грязи.

Важно также понимать, что происходит внутри самого тапочка. Многие, приходя с работы, сразу переобуваются в домашнюю обувь, не снимая при этом носков, в которых весь день ходили. Однако после душа вы надеваете их на чистые ноги!

Чтобы избежать неприятных заболеваний и дискомфорта, следует знать, как часто мыть тапочки. Специалисты рекомендуют это делать раз в неделю. Также один – два раза в неделю можно обрабатывать домашнюю обувь дезинфицирующими средствами.

Как часто нужно менять домашние тапочки

Теперь поговорим о том, сколько можно носить домашние тапочки после приобретения новой пары. Это зависит от нескольких факторов, в частности от качества материалов. Некоторые модели могут прослужить и год, в то время как другие могут начать разваливаться после первой стирки.

О необходимости замены тапочек говорят следующие признаки:

неприятный запах не выводится даже после стирки или обработки дезинфицирующими средствами;

тапочки потеряли форму или стали менее жесткими – это может негативно повлиять на ваши стопы и суставы;

присутствует износ подошвы.

Если ни одного из этих признаков нет, специалисты рекомендуют покупать новую пару через 6-12 месяцев, в зависимости от частоты ношения и материалов. Так, если комнатная обувь используется нечасто, срок может быть длиннее. Следует учитывать, что нет смысла покупать новую пару через полгода, если вы носили их всего несколько раз.

Напомним, мы писали, почему нужно выбрасывать старые тапочки.

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