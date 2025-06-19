Как часто нужно поливать помидоры в жару: советы огородников

В жаркую погоду влага из почвы улетучивается значительно быстрее, поэтому привычную схему полива овощей, в том числе томатов, следует адаптировать к новым условиям. Высокая температура является стрессовым фактором для помидоров, но и чрезмерное увлажнение может быть не менее губительным. Важно понять, как правильно поливать эти растения, чтобы не потерять урожай.

В открытом грунте помидоры обычно поливают раз или два раза в неделю, ориентируясь на степень высыхания земли. Однако в жару этот интервал приходится сокращать — иногда поливать приходится через день. Следует внимательно наблюдать за состоянием почвы и принимать решения исходя именно из его влажности. Об этом пишет Униан.

Однако частые поливы могут причинить вред, если не дать почве как следует просохнуть. Избыток влаги способен привести к растрескиванию плодов или их опадению. Лучше поливать томаты утром или вечером, когда нет палящего солнца. Днем, особенно в жару, поливать неэффективно — вода улетучивается почти мгновенно, не успевая проникнуть вглубь почвы.

Температура воды для полива тоже имеет значение. Холодная вода может вызвать опадание цветков или даже плодов, поэтому ее желательно заранее набрать и дать ей отстояться хотя бы 12 часов. Идеальной будет дождевая или родниковая вода. Полив всегда осуществляется под корень, минуя листья — дождевания для томатов не подходят.

В среднем на один куст нужно около 5 л воды. В период цветения это количество может быть меньше — примерно 3–4 литра. Когда растение уже имеет завязи, объем влаги увеличивается.

Читайте также: Чтобы свекла росла, как на дрожжах: чем и когда стоит подкормить для рекордного урожая

В условиях теплицы правила полива также имеют некоторые особенности. Основным фактором для определения частоты и объема увлажнения остается состояние почвы. Одновременно после каждого полива следует проветривать теплицу, поскольку высокая влажность воздуха вредна для помидоров. В таких условиях поливать лучше утром – это уменьшает риск образования конденсата на стенках теплицы, который вечером может оседать на листьях и вызывать ожоги.

Если же пропущен полив, и земля полностью высохла, не следует сразу заливать кусты большим количеством воды. В этом случае следует действовать осторожно: сначала смочить землю небольшим количеством влаги, а спустя некоторое время повторить полив. Такой подход поможет избежать стресса для растений и сохранит будущий урожай.

Раньше мы рассказывали, помешают ли дожди урожая картофеля в Украине.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!