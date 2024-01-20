Как часто нужно стирать пижаму: ответ удивит

Эксперты по гигиене рекомендуют стирать пижаму после одного-трех раз использования. Это связано с тем, что во время сна на пижаме скапливаются пот, кожное сало, отмершие клетки кожи, а также потенциальные аллергены и бактерии. Об этом пишет Ukr.media.

Если вы потеете по ночам, то пижаму следует стирать каждый день. Это поможет предотвратить появление неприятного запаха и размножения бактерий.

Читайте также: Какую кашу следует чаще употреблять женщинам, чтобы выглядеть моложе

Также важно хранить пижаму в правильном месте. Не оставляйте ее под подушкой, так как это может привести к размножению пылевых клещей. Лучше хранить пижаму в ящике или шкафу.

Вот несколько советов по стирке пижамы:

Стирать пижаму следует в теплой воде (не менее 40 градусов Цельсия).

Используйте бельевой кондиционер, чтобы пижама оставалась мягкой и нежной.

Не используйте отбеливатели, так как они могут повредить ткань.

Следуя этим советам, вы сможете поддерживать свою пижаму в чистоте и свежести, что положительно скажется на вашем здоровье и самочувствии.

Напомним, мы уже писали, почему стоит начинать день с тарелки овсянки.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!