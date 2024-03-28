Как часто стоит менять полотенца: вы будете удивлены
Ощущение уюта после ванны или душа, когда оборачиваешься пушистым полотенцем, знакомо каждому. Однако, кроме приятных ощущений, важно помнить о гигиене и микробах, которые могут накапливаться на полотенцах. Ведь даже на чистой коже после мытья остаются микроорганизмы, которые потом переносятся на полотенце.
Теплая и влажная атмосфера ванной – идеальная среда для размножения бактерий и грибков. Использование несвежего полотенца может привести к инфекциям и неприятному запаху. Об этом пишет Good Housekeeping.
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Как часто нужно менять полотенца:
- Полотенце для тела: 3-4 использования.
- Полотенце для спортзала: после каждого использования.
- Полотенце для рук: 1 раз в неделю (2-3 дня, если есть дети, животные или частые гости).
- Полотенце для лица: 2-3 дня (чаще, если проблемная кожа).
- Фланель для умывания: после каждого использования.
Поддержка гигиены полотенец:
- Стирать полотенца при температуре 60°C.
- Тщательно сушить полотенца после стирки.
- Хранить полотенца в сухом месте.
- Не использовать одно полотенце для нескольких людей.
Помните:
- Соблюдение правил гигиены полотенец – залог вашего здоровья.
- Регулярная стирка и сушка полотенец поможет предотвратить размножение микробов.
- Использование свежих полотенец – залог приятных ощущений и комфорта.
Напомним, мы уже писали, как правильно складывать и хранить полотенца.
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