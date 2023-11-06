Как эффективно экономить на свете, тепле и воде с помощью простых лайфхаков

Украинцы наблюдают ежедневный рост цен на товары и услуги, и, несмотря на это, их ждет тяжелый отопительный сезон. Недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которые введут мораторий на повышение коммунальных тарифов.

Однако, несмотря на это, платить за коммунальные услуги придется, и поэтому важно искать способы их экономии. Недавно факты ICTV узнали о простых правилах, которые помогут украинцам сэкономить на коммунальных услугах.

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Вот некоторые советы от Киевтеплоэнерго:

Расположение холодильника: Поместите холодильник подальше от плиты и других электрических приборов, так как это поможет уменьшить нагрузку на компрессор холодильника, что в результате уменьшит потребление электроэнергии. Правильное расположение: Обеспечьте минимальное расстояние от холодильника до стены (не менее 5 см), так как неправильное расположение может увеличить потребление энергии. Выбор энергоэффективной техники При покупке новых приборов выбирайте те, которые имеют класс энергоэффективности не ниже А+. Загрузка стиральной машины: Загружайте стиральную машину на максимум, так как частичная загрузка потребляет почти столько же энергии, сколько и полная. Использование посудомоечной машины: Загружайте посудомоечную машину на максимум, чтобы сэкономить воду и энергию. Умная глажка: Начните глажку с тех вещей, которые нуждаются в самой низкой температуре, и постепенно повышайте градус. Некоторая одежда может вообще не нуждаться в глажке. Использование электрочайника: варите только то количество воды, которое вам нужно, и регулярно очищайте чайник от накипи, чтобы уменьшить потребление энергии. Регулировка температуры бойлера: Установите температуру бойлера на оптимальное значение, чтобы избежать лишних затрат. Использование посуды с крышкой: Во время приготовления пищи на электроплите используйте посуду с крышкой, чтобы сэкономить энергию. Использование микроволновки: Микроволновая печь и мультиварка могут быть эффективными альтернативами приготовлению пищи на плите и экономить электроэнергию.

Кроме того, экономия воды включает:

Выключение крана: Выключайте воду при чистке зубов и мытье головы, когда вода не используется. Ремонт сантехники: Проверьте наличие протечек через кран или трубы и исправляйте их вовремя. Замена сливного бачка: Замените сливной бачок унитаза на модель с двумя режимами слива (обычный и экономичный) для сбережения воды. Принятие душа: Душ может быть экономичнее ванны. Рациональное мытье посуды: Мытье посуды в емкости с водой и пробкой для сбережения воды.

Предлагаем узнать, можно ли не платить за коммуналку во время войны.

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