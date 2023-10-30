Как эффективно отапливать квартиру без батарей и согреться дома

Что делать, чтобы дома было тепло, если нет отопления

В этом году больше, чем когда-либо, мы спрашиваем, будет ли нас ждать морозная зима. Чтобы предсказать такую ситуацию, каждое действие, даже незначительное, будет полезно для борьбы с холодом.

Конечно, отопление является основным источником, чтобы согреться дома. Впрочем, эксперты Sante Plus предложили альтернативу, которая поможет сохранить свой дом в тепле, не тратя при этом денег.

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Прекрасным способом, чтобы немедленно получить тепло, является фен, который в считанные секунды нагревается от 50 до 125 градусов. Вот некоторые практические применения прибора:

1. Согрейте свое тело феном. Для мгновенного повышения температуры, когда вы вернетесь домой или слишком долго будете оставаться на месте, просто подключите фен и проведите им по всему телу, особенно на конечностях в течение нескольких минут.

2. Согревание кровати перед сном: что может быть неприятнее, чем лечь спать в холодную и сырую постель. Чтобы исправить это, обдувайте матрас, простыни и пуховое одеяло горячим воздухом из фена, и вы сможете провести ночь в хорошей теплой кровати.

3. Согрейте вещи перед тем, как одеться: встав утром, согрейте одежду феном.

Обратите внимание, что с феном всегда следует обращаться осторожно. Это устройство может представлять опасность поражения электрическим током и возгорания. Кроме того, не накрывайте его, не размещайте слишком близко к ткани и не используйте рядом с источником воды. Будьте осторожны с риском перегрева, который может повредить устройство.

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Кроме того, чтобы согреться дома, когда нет отопления, используйте следующие советы:

Одевайтесь тепло, в несколько слоев одежды. Очень важно носить качественное нижнее белье с длинными рукавами и выбирать одежду, плотно прилегающую к телу. Свободный крой способствует поступлению свежего воздуха.

Очень важно носить качественное нижнее белье с длинными рукавами и выбирать одежду, плотно прилегающую к телу. Свободный крой способствует поступлению свежего воздуха. Интерьерный текстиль может выступить как утеплитель: пол покройте ковром, на окнах установите шторы, чтобы ограничить потерю тепла.

Одеяла, пледы и небольшие грелки помогут согреться в любой момент.

помогут согреться в любой момент. Избегайте сквозняков: холодный воздух резко снижает температуру в воздухе. Поэтому вы должны обязательно держать дверь и окна закрытыми или даже запечатать их.

холодный воздух резко снижает температуру в воздухе. Поэтому вы должны обязательно держать дверь и окна закрытыми или даже запечатать их. Упустите солнце: это один из природных источников тепла, поэтому не стесняйтесь пользоваться им. В самые жаркие периоды дня проветривайте квартиру в течение 15 минут, чтобы солнечные лучи проникли в дом и согрели его.

Закрывайте ставни на ночь: как только наступит ночь, не забудьте закрыть жалюзи и ставни, чтобы избежать потерь тепла.

как только наступит ночь, не забудьте закрыть жалюзи и ставни, чтобы избежать потерь тепла. Пейте горячие напитки. Один из самых эффективных способов повысить температуру тела – выпить хороший чай, горячий шоколад или щедрый суп.

Один из самых эффективных способов повысить температуру тела – выпить хороший чай, горячий шоколад или щедрый суп. Подвижность. Не сидите на одном месте слишком долго, регулярно вставайте и двигайтесь, чем занимайтесь.

Напомним, что многие люди стремятся стирать одежду при низких температурах, чтобы сэкономить воду и электроэнергию. Однако эксперты предупреждают, что это может оказаться вредным для здоровья.

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