Как эффективно почистить свой чемодан после путешествия: советы профессионалов

Во время путешествий чемодан может стать свидетелем многих приключений, а вместе с тем и хранением неприятных запахов. Кроме того, дорожная сумка может затрагивать грязные поверхности, накапливая на себе разномастные бактерии.

Однако с помощью некоторых простых методов вы можете эффективно очистить чемодан от грязи и неприятных ароматов, сообщает Southern Living.

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Очистку чемодана нужно начать сразу, как вы выложите из него вещи. Сначала пропылесосите внутренности чемодана, а снаружи протрите тряпкой, смоченной в растворе уксуса.

Наружную поверхность чемодана можно протереть мягкой тканью, смоченной в теплой мыльной воде. Для труднозагрязненных мест можно использовать мягкую щетку или губку. Обратите внимание на засохшие пятна или пятна от кофе, которые могут появиться во время поездки.

Можно воспользоваться специальными влажными салфетками для очищения.

Протирайте также все застежки и молнии на чемодане. Промойте мыльной водой колесо.

Удаление запахов из чемодана:

Лимонный или уксусный раствор может помочь удалить неприятные запахи из чемодана. Смочите салфетку в растворе и протрите внутреннее пространство чемодана. Лимонный запах или запах уксуса быстро рассеется, оставляя чемодан свежим и ароматным.

Сода: всыпьте соду внутрь чемодана и оставьте на несколько часов или даже ночью. Сода поглотит неприятные запахи, оставляя чемодан чистым и свежим. Затем вытряхните соду в мусорник и пропылесосите внутренности чемодана.

Избавиться от неприятных запахов в чемодане помогут эфирные масла. Добавьте несколько капель любимого эфирного масла на ватный диск или салфетку и поместите в чемодан на несколько часов.

Помните, что тщательная очистка и уход за чемоданом не только сохранит ее в хорошем состоянии, но и сделает ваши путешествия более приятными и комфортными.

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