Как эффективно учиться дистанционно: учитель поделился секретами

Многие обеспокоены тем, что дистанционное образование не может быть качественным. Но это не так! С правильной организацией и знанием некоторых секретов, ваш ребенок может получить отличные знания, обучаясь дома. Дистанционное обучение – это возможность прокачать тайм-менеджмент, самостоятельность и ответственность вашего ребенка.

Директор дистанционной школы "Атмосферная школа" Татьяна Серебрянская поделилась 5 секретами успешного дистанционного обучения.

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1. Профессиональная обучающая платформа:

Ищите школу с платформой, где есть доступ к урокам, чатам с преподавателями, дополнительным материалам и тестам.

Ребенок должен иметь свободный доступ к информации 24/7.

2. Удобное рабочее место:

Тихое, комфортное, с хорошим освещением и Интернетом.

Не обустраивайте его в коридоре или подвале – это только для тревог.

Уберите все, что может отвлекать ребенка.

3. Правильное время обучения:

Позвольте ребенку учиться, когда ему удобно: с утра или после обеда.

Это улучшит успеваемость и снимет стресс.

4. Дисциплина:

Помогите ребенку привыкнуть к расписанию.

Напоминайте о начале уроков.

Поощряйте общение с преподавателями и одноклассниками.

5. Правильное расписание дня:

Составьте расписание, где будет время для учебы, отдыха, спорта, еды и сна.

Помогайте маленьким детям соблюдать его.

Старшеклассникам подарите планер и научите им пользоваться.

Напомним, мы уже писали, почему не стоит спать под электроодеялом.

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