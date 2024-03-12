Как эффективно учиться дистанционно: учитель поделился секретами
Многие обеспокоены тем, что дистанционное образование не может быть качественным. Но это не так! С правильной организацией и знанием некоторых секретов, ваш ребенок может получить отличные знания, обучаясь дома. Дистанционное обучение – это возможность прокачать тайм-менеджмент, самостоятельность и ответственность вашего ребенка.
Директор дистанционной школы "Атмосферная школа" Татьяна Серебрянская поделилась 5 секретами успешного дистанционного обучения.
Читайте также: Восемь ежедневных привычек, сохраняющих молодость вашего сердца
1. Профессиональная обучающая платформа:
- Ищите школу с платформой, где есть доступ к урокам, чатам с преподавателями, дополнительным материалам и тестам.
- Ребенок должен иметь свободный доступ к информации 24/7.
2. Удобное рабочее место:
- Тихое, комфортное, с хорошим освещением и Интернетом.
- Не обустраивайте его в коридоре или подвале – это только для тревог.
- Уберите все, что может отвлекать ребенка.
3. Правильное время обучения:
- Позвольте ребенку учиться, когда ему удобно: с утра или после обеда.
- Это улучшит успеваемость и снимет стресс.
4. Дисциплина:
- Помогите ребенку привыкнуть к расписанию.
- Напоминайте о начале уроков.
- Поощряйте общение с преподавателями и одноклассниками.
5. Правильное расписание дня:
- Составьте расписание, где будет время для учебы, отдыха, спорта, еды и сна.
- Помогайте маленьким детям соблюдать его.
- Старшеклассникам подарите планер и научите им пользоваться.
Напомним, мы уже писали, почему не стоит спать под электроодеялом.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!