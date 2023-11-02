Как экономнее: оставить отопление на целый день или включать котел только тогда, когда дома

Чтобы не тратить лишние деньги на коммунальные счета, стоит позаботиться об экономии света и отоплении. Экономить на отоплении просто, если следовать правильным рекомендациям.

Эксперты из Диатек отметили, что когда вы идете на работу из дома, не стоит выключать котла. Следует перевести его на минимальную температуру, чтобы помещения продолжали нагреваться. Не нужно держать температуру на максимальном уровне, когда вы не дома. Рекомендуемая температура в помещении – 15-17 градусов тепла.

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Специалисты советуют для начала удалить избыточный воздух из радиаторов, чтобы они нагревались быстрее и равномернее.

Также используйте термостатические клапаны, с помощью которых можно установить необходимую температуру для каждой из комнат в доме. Например, максимально подкрутите клапан в спальне и в детской комнате, чтобы там было теплее. А когда уходите из дома, можете выключить радиаторы в передней, кухне и ванной.

Специалисты добавили: когда вы выходите из дома или квартиры, отопление необязательно должно работать на полную мощность постоянно. Достаточно, если радиаторы выделяют достаточное количество тепла, чтобы поддерживать определенную базовую температуру.

"Никогда не выключайте отопление полностью, потому что это приводит к слишком сильному охлаждению помещений, что в конечном счете делает повторный обогрев помещения более энергоемким", – говорится в сообщении.

Эксперты добавили, что "идеальная средняя температура" в помещении должна быть около 20 градусов: "Каждый дополнительный градус увеличивает расход отопления примерно на 6%".

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Для спальни температура воздуха в помещении должна быть 16-18 градусов, для прихожей хватит 15-17 градусов, для ванной – максимум 23, а для детской – до 19 градусов. Специалисты рекомендуют "прикручивать батареи" на ночь. "Если немного снизить отопление ночью, вы также сэкономите около 6%. Зимой это может означать снижение расходов на отопление до 30%", — добавили они.

В заключение эксперты резюмировали, что если днем вы не дома, то нужно оставить отопление включенным хотя бы в экономном режиме. Если отключить отопление, ваша квартира или дом слишком сильно остынут. А за вечер вы не успеете прогреть помещение до желаемой температуры.

Напомним, мы уже писали, как согреться, если нет отопления.

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