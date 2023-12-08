Как хранить белый шоколад, чтобы оставался вкусным подольше

В состав белого шоколада входят несколько основных компонентов: какао-масло, сухое молоко и сахар. Дополнительными составляющими являются соевый лецитин и ванильные ароматизаторы. Лецитин Е322, являющийся эмульгатором, используется для обеспечения продукта стабильной формы и продления срока его годности.

Об этом пишет Shuba.

Поскольку белый шоколад не содержит какао-бобов, он имеет белый цвет и не имеет вкуса какао. Важно обращать внимание на содержание какао-масла в белом шоколаде, которое должно быть не менее 26%, поскольку иначе продукт может быть низкого качества и склонен к крошению.

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Что касается хранения, то белый имеет меньший срок годности, чем черный и молочный, а именно – до одного года. Это жирный продукт, потому важно избегать влияния запахов. Рекомендуется хранить его в специальной упаковке, такой как фольга или пергамент или в герметичной таре в прохладном месте.

Напомним, мы уже писали, как выбрать качественный натуральный шоколад.

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