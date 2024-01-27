Как хранить чеснок в холодильнике, чтобы он не портился месяцами
Как правильно хранить чеснок, чтобы он не портился как можно дольше
Чеснок – один из самых распространенных ингредиентов в кулинарии. Он придает блюдам аромат и пикантность. Однако чеснок может быстро портиться, если его неправильно хранить.
Шеф-повар Джерри Джеймс Стоун рассказал о необычном лайфхаке с уксусом, который поможет сохранить чеснок свежим до 4 месяцев.
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Ингредиенты:
- Зубчики чеснока
- Белый уксус
- Небольшая банка с крышкой
Приготовление:
- Очистите зубчики чеснока от шелухи.
- Положите зубчики чеснока в маленькую банку.
- Залейте чеснок белым уксусом так, чтобы он был полностью покрыт.
- Герметически закройте банку крышкой.
- Храните банку с чесноком в холодильнике.
Советы:
- Вы можете использовать любой вид белого уксуса, например дистиллированный или винный.
- Вместо банки можно использовать герметичный контейнер.
- Чеснок в уксусе может изменить цвет и стать синим или фиолетовым. Это нормально и не влияет на его безопасность.
- По истечении четырехмесячного срока хранения выбросьте оставшийся чеснок.
Преимущества этого метода:
- Сохраняет чеснок свежим до 4 месяцев.
- Предотвращает порчу, засыхание и прорастание чеснока.
- Сохраняет аромат и вкус чеснока.
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