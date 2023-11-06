Как хранить морковь, чтобы она не портилась неделями: советы экспертов

Морковь содержит много питательных веществ, таких как калий, кальций и витамины А, С и К. Может показаться очевидным просто положить морковь в ящик для овощей в холодильнике, но на самом деле есть простой способ сохранить ее свежей гораздо дольше.

Важнейшая часть хранения моркови – это защитить ее от солнечного света и воздуха, которые приведут к тому, что морковь начнет портиться. Об этом сообщает Express.co.uk.

Морковь может храниться месяцами, если хранить ее в правильных условиях. В местах, где обычно есть погреба, морковь может храниться до полугода.

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Лучший способ сохранить морковь свежей в холодильнике – хранить ее в герметичном пакете на молнии. Это поможет контролировать влажность, которая может повлечь за собой обезвоживание корнеплодов и их порчу.

Самое важное, что нужно знать, когда речь идет о хранении моркови, это не мыть морковь. Промывка моркови перед хранением может привести к появлению плесени.

Сохраняя морковь, также важно держать ее подальше от любой пищи, которая может производить этиленовый газ. Наиболее распространенными продуктами, производящими этилен, являются такие фрукты, как бананы, груши и яблоки.

Напомним, что котлеты получатся невероятно вкусными и нежными, если добавить в фарш секретные ингредиенты. Об этих продуктах знают далеко не все кулинары.

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