Как хранить надрезанный лук, чтобы он не портился вдвое дольше

Как правильно хранить надрезанный лук, чтобы он долго не портился

Лук – это незаменимый ингредиент во многих блюдах, но он может быстро портиться, особенно в холодильнике. Чтобы продлить свежесть лука, можно воспользоваться одним из двух простых способов.

Насыпьте небольшой слой соли на блюдце, а затем уложите на него головку лука срезом вниз. Соль будет поглощать лишнюю влагу, которая предотвратит плесень и гниение лука, пишет Главред.

Читайте также: Почему яйца нужно посыпать солью: лайфхак от умных бабушек

Смажьте место среза лука растительным маслом, прежде чем убрать его в пакет или контейнер. Это создаст дополнительный барьер, который предотвратит потерю влаги и сохранит лук свежим.

Оба эти метода доступны и просты в использовании. Применяя их, вы сможете продлить срок хранения лука в холодильнике на несколько недель.

Некоторые дополнительные советы по хранению лука

Лук следует хранить в холодном, черном месте.

Не храните лук вместе с другими овощами, выделяющими этилен, например с яблоками или бананами. Этилен может ускорить порчу лука.

Если лук уже начал сохнуть, можно поместить его в контейнер с водой. Это поможет ей восстановить утраченную влагу.

Ранее UAportal писал, как нужно правильно хранить апельсины, чтобы они не заплесневели.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!