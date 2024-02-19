Как хранить открытое пиво, чтобы не потеряло вкус: лайфхак с фольгой

Обычно бутылку пива легко выпивают за раз. Однако, если вы не выпили все, вам понадобятся некоторые советы, чтобы сохранить пиво свежим как можно дольше. Ключ к сохранению шипучести открытого пива состоит во избежании потери углекислого газа, создаваемого пузырями.

Для этого важно как можно скорее закрыть горлышко бутылки после открытия. Это поможет сохранить его шипучость и предотвратить окисление, которое может ухудшить вкус. Об этом пишет УНИАН.

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Вам подойдут фольга или полиэтиленовая плёнка, а также специальные многоразовые крышки и пробки для бутылок. После закрытия бутылки обязательно поставьте ее в холодильник, чтобы пиво оставалось прохладным, это поможет замедлить выход углекислого газа.

Хотя предполагают, что открытое пиво может храниться до 36 часов, это зависит от того, насколько герметично вы закрыли бутылку. Лучше всего выпить его на следующий день. А остатки пива можно использовать для приготовления разнообразных блюд.

Напомним, мы уже писали, как сохранить свежесть хлеба подольше.

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