Как хранить сыр, чтобы он не засох и не испортился: простые советы

Как правильно хранить твердый сыр, чтобы он не засох и не заплесневел

После открытия упаковки сыр начинает портиться, но, к счастью, существует идеальный способ замедлить этот процесс и сохранить продукт свежим на длительное время.

Об этом пишет Телеграф. Эффективное хранение творога состоит из нескольких основных правил. В частности, применение кубиков сахара-рафинада может оказаться полезным.

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Важно всегда обертывать сыр вдвойне, идеально – в вощеную бумагу или пергамент. Упакованный сыр следует размещать в пластиковый контейнер, покрытый слабо увлажненным кухонным полотенцем.

Рекомендуется, чтобы полотенце было легко увлажнено, но не мокро, поскольку избыток влаги может негативно повлиять на состояние сыра.

Дополнительно внутрь контейнера можно поместить один-два кубика сахара. Они будут регулировать влажность внутри коробки, что поможет сохранить сыр свежим и вкусным.

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