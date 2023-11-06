Как и где правильно хранить тыквы, чтобы они не портились

Как правильно хранить тыквы, чтобы они не гнили – как хранить тыкву в квартире

Тыква – полезный, питательный и вкусный овощ. Чтобы долгое время наслаждаться его приятным вкусом, нужно соблюдать правильные условия хранения.

Тыква может храниться в свежем виде до 6 месяцев в прохладном, темном месте с температурой от 4 до 9 градусов Цельсия. Но для этого годятся не все сорта, пишет Pixel.

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Какие сорта тыквы подходят для продолжительного хранения?

Для длительного хранения подходят средне- и позднеспелые сорта тыквы. Они обладают плотной мякотью, которая не теряет своих вкусовых качеств и питательных веществ в течение длительного времени.

Вот некоторые популярные сорта тыквы, подходящие для длительного хранения: Атлант, Зимняя сказка, Дамский пальчик, Херсонский.

При выборе тыквы для длительного хранения следует обращать внимание на следующие факторы:

Созревание . Тыква должна быть полностью созревшей, но не перезрелой. Созревшая тыква имеет твердую кожуру, которая не вдавливается при нажатии.

. Тыква должна быть полностью созревшей, но не перезрелой. Созревшая тыква имеет твердую кожуру, которая не вдавливается при нажатии. Вес . Тыква должна быть тяжелой по размеру. Это означает, что у него плотная мякоть.

. Тыква должна быть тяжелой по размеру. Это означает, что у него плотная мякоть. Внешний вид. Тыква не должна иметь повреждений, пятен или других дефектов. Тыква должна быть здоровой.

Собирают тыквы до начала заморозков, потому что прихваченные морозом плоды хуже сохраняются. В процессе уборки плодоножку нужно обрезать, но корешок оставьте длиной не более 10-20 см.

Как правильно хранить тыкву в погребе?

Лучшим местом для хранения тыквы является прохладный погреб, поскольку там проще всего создать оптимальные условия. Храните плоды на стеллажах, которые нужно положить в один слой на сухую солому или газету, причем не в упор. Между овощами должны быть промежутки во избежание массовой порчи и появления механических повреждений. Свободное пространство нужно оставить также между овощами и стеной. Плодоножка должна смотреть вверх.

Также тыквы можно хранить в ящиках, если перестелить сухим мхом. Урожай следует регулярно осматривать и менять сырую подстилку на сухую.

Если на тыкве появилась влага, вытирайте сухой тряпкой. Поврежденные тыквы выносите из погреба и быстро используйте.

Как хранить тыкву в квартире?

Несколько месяцев тыква может хранить в квартире, если ее положить в следующие места:

Кладовая, поскольку там температура немного ниже, чем в квартире. Туда не попадают солнечные лучи, что продлит срок хранения. Овощи нужно положить на полки, плодоножки должны смотреть вверх. Они не должны прикасаться друг к другу.

поскольку там температура немного ниже, чем в квартире. Туда не попадают солнечные лучи, что продлит срок хранения. Овощи нужно положить на полки, плодоножки должны смотреть вверх. Они не должны прикасаться друг к другу. Полы под кроватью. Если у вас линолеум, то постелите фанеру или ДВП, а поверх газеты. Все поверх тыквы с промежутками друг между другом, плодоножки – вверх.

Как хранить тыкву на балконе или лоджии?

Хранить тыквы можно только на утепленных и остекленных балконах или лоджиях, иначе морозы испортят плоды.

Используйте полки, застеленные газетами. Если нет стеллажей, положите на пол одеяло, а поверх тыквы – на расстоянии. Для защиты от солнца накройте плотной тканью. Если на балконе очень холодно, каждую тыкву надо укутать.

Как хранить тыкву в холодильнике?

Целую тыкву можно хранить несколько месяцев, а если порезанная на куски – до 10 дней.

Если вы хотите сохранить тыкву на более длительный срок, вы можете ее заморозить. Для этого тыкву необходимо очистить от кожуры и семян, нарезать на кубики или кусочки и заморозить в герметичной таре. Замороженную тыкву можно хранить до года.

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