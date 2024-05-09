Как и когда обидеть лаванду, чтобы не навредить: советы садоводов

Лаванда – это не только очаровательный цветок с приятным ароматом, но и ценное многолетнее растение, которое может украшать ваш сад на протяжении многих лет.

Однако чтобы лаванда радовала вас пышным цветением и эстетическим видом, ей нужна регулярная обрезка. Об этом пишет Экспресс.

Почему важно обрезать лаванду?

Сохраняет форму: Необрезанная лаванда со временем становится некрасивой, ветки деревенеют, а цветение становится скудным. Регулярная обрезка помогает сохранить компактную форму куста и стимулирует рост новых побегов.

Необрезанная лаванда со временем становится некрасивой, ветки деревенеют, а цветение становится скудным. Регулярная обрезка помогает сохранить компактную форму куста и стимулирует рост новых побегов. Стимулирует цветение: Обрезка удаляет отцветшие соцветия и направляет силы растения на формирование новых бутонов. Это гарантирует обильное и пышное цветение в следующем году.

Обрезка удаляет отцветшие соцветия и направляет силы растения на формирование новых бутонов. Это гарантирует обильное и пышное цветение в следующем году. Омолаживающее растение: Со временем лаванда может терять свою декоративность. Регулярная обрезка помогает омолодить куст, стимулируя рост новых побегов и удаляя старые одревесневшие ветви.

Со временем лаванда может терять свою декоративность. Регулярная обрезка помогает омолодить куст, стимулируя рост новых побегов и удаляя старые одревесневшие ветви. Профилактика заболеваний: Обрезка улучшает циркуляцию воздуха в кусте, что делает его более устойчивым к грибковым заболеваниям и гнили.

Когда обрезать лаванду?

Лучшее время для обрезки лаванды – это конец лета – начало осени, после того, как растение закончит цвести. Это позволяет лаванде восстановиться к зиме и заложить цветочные почки на следующий год.

Как правильно обрезать лаванду:

Используйте острый секатор: Это обеспечит ровный срез и не повредит растение.

Это обеспечит ровный срез и не повредит растение. Удалите отцветшие соцветия: Срежьте их чуть выше первого листового узла.

Срежьте их чуть выше первого листового узла. Обрежьте ветки: Не обрезайте лаванду под корень. Оставьте 2-3 см над деревянной частью ветки.

Не обрезайте лаванду под корень. Оставьте 2-3 см над деревянной частью ветки. Сформируйте куст: Придайте лаванде желаемую форму, например шары, пирамиды или куба.

Придайте лаванде желаемую форму, например шары, пирамиды или куба. Обрежьте лаванду "горкой": Это обеспечит равномерное освещение и проветривание куста, а также поможет отвести воду от центра растения, предотвращающего гниль.

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Важно:

Не обрезайте лаванду после середины осени, это может привести к гибели новых побегов зимой.

Не обрезайте лаванду весной, это может задержать цветение.

Регулярная обрезка – это залог того, что ваша лаванда будет радовать вас пышным цветением, приятным ароматом и эстетическим видом на протяжении многих лет.

Напомним, садоводы назвали основную ошибку, из-за которой лаванда засыхает.

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