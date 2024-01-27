Как и когда сеять баклажаны на рассаду в 2024 году: благоприятные дни

Как и когда правильно сеять баклажаны на рассаду

Баклажаны – это теплолюбивые растения, поэтому их выращивают из-за рассады. Лучшее время для посева семян баклажанов – февраль-март.

Если вы хотите получить ранний урожай, то можно посеять семена и в конце января. Однако в этом случае вам потребуется дополнительное освещение. При правильном уходе баклажаны обрадуют вас обильным урожаем, пишут Окна.

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Как подготовить семена баклажанов к посеву.

Перед посевом семена баклажан необходимо подготовить. Для этого:

Прогрейте семена в теплой воде (40-50 ° C) в течение 3-5 минут. Это поможет повысить всхожесть семян.

Обработайте семена раствором марганцовки или перекиси водорода для дезинфекции.

Если есть время, можно закалять семена. Для этого уложите его между двумя кусочками влажной ткани и подержите 2-3 дня при комнатной температуре. Затем поместите в холодильник в сутки. Повторите функцию еще 2-3 раза.

Какая почва нужна для баклажанов

Баклажаны любят рыхлую и легкую почву с нейтральной или слабокислой реакцией. Можно использовать готовую почву для рассады или приготовить ее самостоятельно. Для этого смешайте в равных частях торф, перегной и песок.

Как правильно посадить баклажаны на рассаду

Наполните горшки или стаканчики увлажненной почвой. В каждую емкость положите по 2-3 семечка на расстоянии 2-3 см друг от друга. Присыпьте семена грунтом и слегка утрамбуйте его.

После посева полейте рассаду теплой водой. Горшки или стаканчики с рассадой поставьте в светлое место с температурой 22-25 °C.

Уход за рассадой баклажанов

После появления всходов рассаду следует перенести в более прохладное место (18-20 °C). Поливать рассаду нужно регулярно, но не слишком обильно. Подкармливать рассаду можно через 2-3 недели после появления всходов. Для подкормки используйте комплексные минеральные удобрения.

За 2-3 недели до высадки рассады в открытую почву ее нужно закалить. Для этого начните выносить рассаду на свежий воздух на несколько часов.

Когда высаживать баклажаны в открытый грунт

Высаживать рассаду баклажанов в открытый грунт можно, когда минует угроза заморозков. В среднем это происходит в конце мая – начале июня.

Перед высадкой рассады в грунт подготовьте грядки. Грядки должны быть хорошо освещены и защищены от ветра. Почва на грядках должна быть рыхлой и легкой.

Высадите рассаду в грунт на расстоянии 50-60 см друг от друга. Полейте рассаду после высадки.

Уход за баклажанами в открытом грунте

После высадки в открытый грунт баклажаны нужно регулярно поливать, подкармливать и полоть. Поливать баклажаны нужно обильно, но не часто. Подкармливать баклажаны можно комплексными минеральными удобрениями.

Баклажаны могут повреждаться вредителями и болезнями. Поэтому важно проводить профилактические обработки растений.

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