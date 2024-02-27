Как и когда сеять кабачки на рассаду: советы огородников

Когда сеять кабачки на рассаду

Благодаря рассадному методу вы сможете получить ранний урожай кабачков, выращивать их в теплицах и наслаждаться вкусными и полезными плодами в течение всего сезона.

Не передерживайте рассаду, иначе корни повредятся при пересадке. Обеспечьте кабачкам достаточно влаги и солнечного света. Регулярно ухаживайте за растениями, чтобы получить высокий урожай, пишет zaxid.net.

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Преимущества рассадного метода:

Ранний урожай.

Возможность выращивать кабачки в теплицах.

Сильные и здоровые растения.

Когда сеять семена:

За 20-25 дней до пересадки в грунт.

Благоприятные дни: Март: 1-6, 13, 14, 17-19, 26-31. Апрель: 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21-23, 25-30. Для кабачков: 13-19 марта, 10-15 апреля.



Подготовка к посеву:

Замочите семена в теплой воде на 3 часа (необязательно).

Приготовьте субстрат: торф и песок (2:1), по желанию добавьте перегной и золу.

Выберите емкости с дренажными отверстиями.

Посев семян:

Сделайте бороздки глубиной 3 см.

Посадите семена на расстоянии 10 см друг от друга.

В стаканчики высадите по 2 семечка.

Полейте теплой водой.

Накройте пленкой до появления лестницы.

Уход за рассадой:

Поливайте теплой водой каждые 4-5 дней.

Обеспечьте хорошее освещение.

После появления всходов снимите пленку.

Закалите рассаду перед пересадкой.

Пересадка в грунт:

Пересадите кабачки через 25 дней после посева.

Не углубляйте растения.

Полейте теплой водой.

Дальнейший уход:

Регулярно поливайте.

Подкармливайте комплексными удобрениями.

Пропалывайте и разрыхляйте почву.

Защищайте от вредителей и болезней.

Напомним, мы уже писали о шести ошибках, которые уничтожат рассаду.

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