Как и когда сеять перец на рассаду в конце февраля: полезные советы

Как и когда сеять рассаду перца

Перец – популярный овощ, используемый во многих блюдах. Выращивание рассады перца самостоятельно может показаться сложной задачей, но с правильными знаниями и подходом это можно сделать успешно.

Выращивание рассады перца – это интересный и полезный опыт, который позволит получить свежие и вкусные овощи. Советами поделились на сайте zaxid.net.

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Когда сеять перец на рассаду:

Февраль: 15, 16, 19-21, 27-29.

15, 16, 19-21, 27-29. Март: 1-6, 13, 14, 17-19, 26-31.

1-6, 13, 14, 17-19, 26-31. Апрель: 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21-23, 25-30.

Подготовка почвы:

Перец любит легкую питательную почву.

К готовой универсальной земле рекомендуется добавить шестую часть песка.

Самостоятельно приготовленная почвосмесь: 2 части перегноя/дерновой земли, 2 части торфа, 1 часть песка.

За две недели до посева пролейте кипятком или прогрейте в духовке при 180°C в течение 20 минут.

Подготовка семян:

Домашние семена обеззаразить в растворе марганцовки (1 г на 100 мл воды, 20 минут).

Для стимуляции роста замочить в растворе стимулятора или минеральных удобрений (4-5 часов).

Промыть в чистой воде.

Приобретенные семена не нуждаются в подготовке.

Посев семян:

Используйте стаканчики (200-300 мл) с дренажными отверстиями, торфяные горшки или таблетки.

Засыпьте подготовленный субстрат.

Посейте семена во влажную почву, присыпьте слоем почвы до 0,5 см.

Накройте пленкой для сохранения влаги.

Снимайте пленку для проветривания и полива из пульверизатора.

Всходы появятся через 5-10 дней (в зависимости от температуры).

Уход за рассадой:

Обеспечьте температуру +25-28°C до всходов, +20-22°C после.

Совершайте регулярный полив, не допуская пересыхания грунта.

Обеспечьте доступ к солнечному свету.

После появления 2-3 настоящих листьев произведите пикирование (пересадку) в отдельные емкости.

Закаляйте рассаду перед высадкой в открытый грунт.

Рекомендуемые сорта перца для рассады:

Для раннего урожая: "Энкарнация", "Агата", "Подарок Молдовы".

Для среднеспелого урожая: "Калифорнийское чудо", "Елисавет", "Толстый барон".

"Калифорнийское чудо", "Елисавет", "Толстый барон". Для позднего урожая: "Иван-да-Марья", "Воловое сердце", "Атлант".

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