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Как и зачем варить кожуру от яблок

Игорь Романько

Как очистить кастрюли с помощью кожуры от яблок

Кто из нас не любит яблоки? Эти вкусные и полезные фрукты доступны нам круглый год. Но знаете ли вы, что шкурку из яблок можно не выбрасывать, а использовать для решения серьезной проблемы на кухне?

Оказывается, она содержит большое количество уксусной кислоты, вступающей в реакцию с алюминием. Благодаря этому вы можете легко избавиться от нагара на кастрюле и сделать ее снова блестящей, пишет ТСН.

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Как использовать яблочные кожуры для очистки кастрюль?

  1. Нарежьте кожуру 2-3 яблока на маленькие кусочки.
  2. Положите кусочки кожуры в кастрюлю.
  3. Залейте водой.
  4. Доведите до кипения.
  5. Оставьте на несколько минут.

В результате нагар исчезнет, а ваша кухня наполнится приятным яблочным ароматом.

Из них можно приготовить натуральный яблочный уксус, отлично подходящий для очистки различных поверхностей.

Как приготовить яблочный уксус?

  1. Нарежьте шкурки на мелкие кусочки.
  2. Положите в банк.
  3. Залейте 1 л воды с 5 столовыми ложками сахара.
  4. Накройте марлей.
  5. Оставьте на 2 недели, каждый день перемешивая деревянной ложкой.
  6. Процедите.

Уксус будет готов, когда кожуры опустятся на дно, а на поверхности появится пенка.

Яблочный уксус можно использовать для приготовления салатов, маринадов и других блюд. Кожицу яблок можно высушить и использовать для приготовления чая.

Храните яблочный уксус в прохладном месте.

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