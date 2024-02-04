Как и зачем варить кожуру от яблок
Кто из нас не любит яблоки? Эти вкусные и полезные фрукты доступны нам круглый год. Но знаете ли вы, что шкурку из яблок можно не выбрасывать, а использовать для решения серьезной проблемы на кухне?
Оказывается, она содержит большое количество уксусной кислоты, вступающей в реакцию с алюминием. Благодаря этому вы можете легко избавиться от нагара на кастрюле и сделать ее снова блестящей, пишет ТСН.
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Как использовать яблочные кожуры для очистки кастрюль?
- Нарежьте кожуру 2-3 яблока на маленькие кусочки.
- Положите кусочки кожуры в кастрюлю.
- Залейте водой.
- Доведите до кипения.
- Оставьте на несколько минут.
В результате нагар исчезнет, а ваша кухня наполнится приятным яблочным ароматом.
Из них можно приготовить натуральный яблочный уксус, отлично подходящий для очистки различных поверхностей.
Как приготовить яблочный уксус?
- Нарежьте шкурки на мелкие кусочки.
- Положите в банк.
- Залейте 1 л воды с 5 столовыми ложками сахара.
- Накройте марлей.
- Оставьте на 2 недели, каждый день перемешивая деревянной ложкой.
- Процедите.
Уксус будет готов, когда кожуры опустятся на дно, а на поверхности появится пенка.
Яблочный уксус можно использовать для приготовления салатов, маринадов и других блюд. Кожицу яблок можно высушить и использовать для приготовления чая.
Храните яблочный уксус в прохладном месте.
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